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اليونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الأمراض

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أطفال غزة
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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن أطفال قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان متواصل براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.اضافة اعلان

أطفال غزة وخطر فقدان اللقاحات


 وأوضحت "اليونيسف"، في بيان، لها أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية، محذرةً من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.
 وأشارت إلى أنها عملت مع شركائها على توفير 962 ألفاً و550 جرعة من اللقاحات في ديسمبر الماضي.

الأونروا والعمل في قطاع غزة


من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها لن تتمكن من مواصلة عملياتها في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل.
 وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، رداً على مزاعم عنها، مما يهدد باستدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.
 وقال متحدث باسم "الأونروا" في تصريحات اليوم: "إذا لم يتم استئناف التمويل، فلن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير".

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