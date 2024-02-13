اليونان.. مصري سرحوه من العمل فارتكب مجزرة ثم تخلص من حياته

أ أ

أقدم مصري يعمل في اليونان على ارتكاب مجزرة مروعة، حيث قتل ثلاثة أشخاص في مقر شركة شحن بحري في ضاحية ساحلية لأثينا، قبل أن يتخلص من حياته.





الشرطة اليونانية:



الموظف مصري تم تسريحه:



وأفاد مصدر في الشرطة اليونانية بأن مطلق النار اقتحم المبنى التابع لشركة «يوروبيان بروداكت كارييرز» (European Product Carriers) في منطقة غليفاذا حيث قتل رجلين وامرأة قبل أن يحصّن نفسه في الداخل، وفق ما أفاد المصدر فرانس برس.وذكرت وسائل إعلام يونانية أن المسلح هو موظف مصري كان يعمل في الشركة وتم تسريحه، مشيرة إلى أنه عُثر عليه ميتاً في القبو وسلاحه بجانبه.وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الاستنتاجات الأولية تدل على أنه تخلص من حياته.وذكرت الشرطة في وقت سابق أن عناصرها دخلوا المبنى وأجلوا امرأتين حبسهما مطلق النار في دورات المياه.وأغلقت الطرقات القريبة في ظل انتشار كبير للشرطة حول المبنى.