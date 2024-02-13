الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اليونان.. مصري سرحوه من العمل فارتكب مجزرة ثم تخلص من حياته

ا
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أقدم  مصري يعمل في اليونان على ارتكاب مجزرة مروعة، حيث قتل ثلاثة أشخاص في مقر شركة شحن بحري في ضاحية ساحلية لأثينا، قبل أن يتخلص من حياته.

الشرطة اليونانية:اضافة اعلان

وأفاد مصدر في الشرطة اليونانية بأن مطلق النار اقتحم المبنى التابع لشركة «يوروبيان بروداكت كارييرز» (European Product Carriers) في منطقة غليفاذا حيث قتل رجلين وامرأة قبل أن يحصّن نفسه في الداخل، وفق ما أفاد المصدر فرانس برس.

الموظف مصري تم تسريحه:

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن المسلح هو موظف مصري كان يعمل في الشركة وتم تسريحه، مشيرة إلى أنه عُثر عليه ميتاً في القبو وسلاحه بجانبه.
وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الاستنتاجات الأولية تدل على أنه تخلص من حياته.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن عناصرها دخلوا المبنى وأجلوا امرأتين حبسهما مطلق النار في دورات المياه.

وأغلقت الطرقات القريبة في ظل انتشار كبير للشرطة حول المبنى.

اقرأ أيضا

الاتحاد الأوروبي يصادق على قرار بشأن عوائد الأصول الروسية.. ماذا عن أوكرانيا؟

بايدن يصف رئيس وزراء الاحتلال بـ"الأحمق".. ماذا حدث؟

شاهد.. أمطار وثلوج وبرد تغرق مدينة العين الإماراتية

67984 جريحًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28340 شهيدًا

عاجل.. 100 شهيد فلسطيني في قصف صهيوني عنيف على رفح الفلسطينية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook