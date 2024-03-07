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اليوم 153.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30 ألفًا و800 شهيد

شهداء غزة
عدد الضحايا يتزايد بشكل يومي
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 153 على التوالي إلى 30800 شهيد، والجرحى إلى نحو 72298 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

استشهاد 83 فلسطينيًا خلال الساعات 24 الماضية

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 83 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 142 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة إلى وجود العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة، ولم تتمكن فرق الإسعاف من انتشالهم.
إلى ذلك، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7490 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

اعتقال 7490 فلسطينيًا في الضفة منذ أكتوبر 

 وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إلى أن الاعتقالات رافقها اقتحامات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لافتة النظر أن الاحتلال اعتقل نحو 40 فلسطينياً على الأقل خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في رام الله وطوباس.

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