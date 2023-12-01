اليوم.. انطلاق تصويت المصريين في الخارج لانتخابات الرئاسة 2024

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يبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم. اضافة اعلان





التصويت في الانتخابات الرئاسية



ضوابط آلية التصويت بالخارج



ضوابط العملية الانتخابية



المرشحون للرئاسة



ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 21:00 مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط آلية التصويت بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة التصويت بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي.وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، وأوضحت أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريًا وقت التصويت.وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.وتضم قائمة المرشحين النهائية كلاً من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.