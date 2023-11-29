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الهند.. إنقاذ 41 عاملاً علقوا في نفق منهار 17 يومًا تحت الأرض

انقاذ عمال الهند
إنقاذ 41 عاملا في الهند
أ أ
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أعلنت السلطات الهندية، إنقاذ 41 عاملاً بعد 17 يومًا من محاصرتهم داخل نفق قيد الإنشاء في ولاية (أوتارا خاند) شمالي البلاد، بعد عملية إنقاذ شاقة.اضافة اعلان

إخراج كل عامل على نقالة متحركة

ونقلت وكالة برس ترست أوف انديا الهندية عن رئيس وزراء ولاية (أوتارا خاند) بوشكار سينغ دامي القول إنه تم إجلاء جميع العمال داخل نفق (سيلكيارا)، وتم إخراج كل عامل على نقالة عبر ممر ضيق.
وخصّص للعمّال الذين ارتسمت ابتسامة عريضة على وجوههم، استقبال الأبطال بعدما تم سحبهم عبر أنبوب فولاذي بطول 57 مترًا (187 قدمًا) بواسطة نقالات مجهّزة بعجلات.



انهيار أرضي وراء تهدم جزء من النفق

وكان العمال عالقين منذ 12 من نوفمبر في نفق قيد الإنشاء، بين بلدتي سيلكيارا ودندلغاون في ولاية أوتارخند بجبال الهيمالايا، عندما تسبب انهيار أرضي في تهدم جزء من النفق البالغ طوله 4.5 كيلومتر.
وتمكن الرجال من البقاء على قيد الحياة، عبر الغذاء والأكسجين الذي يتم توفيره من خلال أنابيب فولاذية ضيقة.

تعطل آليات الحفل وسقوط ركام جديد

وكانت آمال سابقة بالوصول إلى الرجال العالقين تلاشت، في أعقاب تساقط ركام جديد وتعطل عدد من آليات الحفر.
ونبهت الحكومة مرارًا إلى أن الجداول الزمنية مرهونة بوقوع «أعطال فنية وبتضاريس جبال الهيمالايا الصعبة، وحالات الطوارئ غير المتوقعة».

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