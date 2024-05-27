الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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النيابة العامة الكويتية تحتجز شخصا ارتكب عملاً عدائياً ضد المملكة

الكويت
أرشيفية
أ أ
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أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز مواطن كويتي، لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

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وكذلك القيام بعمل عدائي ضد المملكة ونشر معلومات عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس).
وأعلنت النيابة العامة- وفق صحيفة الراى- أنها قد استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

وفاة راكب فيلبيني:

وفي وقت سابق، هبطت طائرة خليجية اضطرارياً في مطار الكويت بعدما كانت متجهة إلى أوروبا إثر وفاة أحد الركاب.
ونقلت صحيفة الراى الكويتية عن مصدر، أنه بسبب الحالة المرضية لأحد ركاب طائرة خليجية، فإنها هبطت في مطار الكويت، وعقب الهبوط حضر عناصر الإسعاف وبعد الكشف أفادوا بأن الراكب فارق الحياة وهو من جنسية فيلبينية.
وأضاف أنه تم استلام الجثة عن طريق السلطات الكويتية وسجلت قضيه وأمر المحقق باحالة الجثة للطب الشرعي، وأكملت الطائرة رحلتها.

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