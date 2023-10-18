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صحيفة تواصل الالكترونية

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين العدوانَ الغاشم على غزة

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الندوة العالمية للشباب الإسلامي
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أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي العدوانَ الغاشم على غزة والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق المدنيين الأبرياء واستهدافَه للمنازل والأبراج السكنية والخدمية والمنشآت العامة.اضافة اعلان

إدانة العدوان على المستشقى المعمداني بغزة

 ونددت بالعدوان الغاشم على المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي أودى بحياة مئات الضحايا من المرضى والمدنيين الأبرياء.

انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية

 ودعت المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذا العدوان الوحشي الذي تجرد من كل القيم الإنسانية، وإلى إدانة المجازر المروعة التي يتعرض لها سكان غزة في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية, كذلك فتح المعابر لتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من إيصال الغذاء والدواء إلى المحاصرين في القطاع.
 وأكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، متقدمةً بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين.

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