المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر: قصف غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي

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أكدت اللجنة التنفيذية للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة تشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولي. اضافة اعلان

وأعربت في بيان صادر عنها خلال اجتماعها الدوري، أمس بالقاهرة، عن استنكارها استمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في القطاع.





إيقاف القصف المستمر على القطاع



تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني



استقبال المساعدات الإنسانية القادمة من خارج مصر



وطالبت، المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبصفة كاملة وفورية لإيقاف القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وإجراء تحقيق حول هذه الجرائم، والعمل على تقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية وفتح المعابر، ودخول طواقم الإغاثة إلى جميع أحياء قطاع غزة.وقالت: "إنه استجابة للتداعيات الإنسانية الحرجة التي فرضتها الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أثرت على حياة شعب بأكمله، وخلفت آلاف الوفيات والمصابين، ودمرت المنشآت الخدمية الحيوية المقدمة للصحة وللطاقة وللمياه والاتصالات، مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وشردت مئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني".واستعرضت اللجنة حجم المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة المدنيين، وحجم الدمار للبنية المدنية في القطاع التي شلت الحياة العامة، واستهداف المرافق الصحية، وسيارات وطواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.وأشارت إلى أن هذه ادى إلى فقدان عدد من أفراد وسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني، نتيجة للعدوان المتعمد الذي استهدف فرق الإسعاف، والمستشفيات في قطاع غزة، فقتل المرضى والجرحى داخل المستشفيات وطواقمها الطبية، وتحولت تلك المستشفيات إلى مقابر جماعية، وكذلك محاولة تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع.وأعربت اللجنة التنفيذية عن إدانتها لهذا العدوان السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، معبرة عن استنكارها لاستمرار استهداف المدنيين، والمنشآت المدنية.وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبصفة كاملة وفورية لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وإجراء تحقيق حول هذه الجرائم، والعمل على تقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية وفتح المعابر، ودخول طواقم الإغاثة إلى جميع أحياء قطاع غزة.وجددت مساندتها الشاملة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز خدماتها الإنسانية داخل قطاع غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية، مشيدة بالدور البطولي للعاملين والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتأمين الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية.وعبّرت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لحكومة جمهورية مصر العربية وجمعية الهلال الأحمر المصري لتنسيق استقبال المساعدات الإنسانية القادمة من خارج مصر، وإدخالها إلى قطاع غزة.كما قدمت اللجنة شكرها لمكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي استجابت للوضع الإنساني.ودعت إلى تكثيف مساعداتها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وممارسة دورها الإنساني طبقا لرسالتها ومبادئها الأساسية للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف تلك الانتهاكات، ومنع تكرارها.كما طالبت مكونات الحركة الدولية لعقد اجتماع استثنائي عاجل في جنيف لهذا الغرض.