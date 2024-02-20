المنازل طمرت بالثلوج.. انهيار ثلجي ينهي حياة 25 شخصا في هذه الدولة

أ أ

لقي 25 شخصا مصرعهم في أفغانستان نتيجة انهيار ثلجي، والذي داهم المنازل حيث طمرت بالثلوج والتراب شمال شرقي البلاد.



انهيار ثلجي في أفغانستان:

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم الوزارة جنان سايق في مقطع مصور موجه لوسائل الإعلام، أن الانهيار تسبب في قتل 25 من مواطنينا وأصيب ثمانية آخرون.وأوضح أن الحصيلة قد ترتفع، حيث دمّر الانهيار 20 منزلا، والتي لحقت بها أضرار جسيمة.وكان الانهيار الثلجي قد قرية ناكري في وادي تاتين في نورستان ليل الأحد الماضي، ممّا أدى إلى طمر منازل بالثلوج والتراب.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الجبلية في شمال أفغانستان كلّ عام انهيارات ثلجية، في وقت تفتقر فيه أجهزة الطوارئ إلى المعدّات اللازمة.يذكر أن تساقط الثلوج قد تأخر كثيرا هذا العام في البلد المعتاد على فصول الشتاء القاسية في المناطق الجبلية، في مؤشر جديد إلى التأثير القوي لظاهرة الاحترار المناخي.