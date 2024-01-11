المملكة تؤكد حرصها البالغ لوحدة الصومال وسيادتها على كامل أراضيها

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أكدت المملكة العربية السعودية حرصها البالغ لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها.





ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار

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الاتفاق البحري بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال



وشدّدت في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصومالية تأييدها للمظاهرات الشعبية الحاشدة، التى طالبت بها شرائح المجتمع المدنى المختلفة، للاحتجاج على الاتفاق البحرى الباطل بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.وقال وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، إن "الحكومة الفيدرالية ترحب بإقامة مظاهرات شعبية دعا إليها المجتمع المدنى.وأضاف فقي، أن الحكومة الصومالية مستعدة لدعم المجتمع المدني في إقامة المظاهرات بشكل سلمي.