الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

المغرب يرصد نحو 12 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

غه67876
الديوات المكي المغربي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن الديوان الملكي المغربي، أنه قرر تخصص مبلغ 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

اضافة اعلان

12 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن الديوان، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط خصصت لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم "نحو 11.7 مليار دولار"، على مدى الخمس السنوات القادمة.
وأضاف الديوان، أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

14 ألف دولار لأصحاب المساكن المنهارة

وكشف أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 14 ألف دولار لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام.
 كما تم تخصيص نحو 8 آلاف دولار، لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وفاة 2946 وإصابة 6125 شخصًا

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الزلزال أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.
ومساء 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس، ومراكش وأغادير وتارودانت.

اقرأ أيضا

90890
4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

هجوم إلكتروني على أنظمة محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية

ملك بريطانيا
1:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

لأول مرة في التاريخ.. ملك بريطانيا يخطب في مجلس الشيوخ الفرنسي

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
10:52 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

غابريال أتال - وزير التربية الفرنسي
10:37 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

"كنتُ أشعر أنني أزيل جزءًا مني".. ذكريات مؤلمة لمسلمات فرنسا عن حظر العباءة

اقرأ أيضا

بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة

إجلاء 5 آلاف مدني من 3 مناطق في إقليم ناجورنو كراباخ

المغرب يخصص 12 مليار دولار للتعافي من الزلزال

لبنان .. سيارة سوداء تقتحم مقر السفارة الأمريكية ببيروت وتطلق النار على البوابات

مسلمو كندا يقودون تظاهرات غاضبة لإنقاذ أطفالهم من قوم لوط الجدد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزال المغرب 14 4:03 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

المغرب يخصص 12 مليار دولار للتعافي من الزلزال

زلزال المغرب - قرى كاملة تحت الأنقاض 4:10 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تكلفة باهظة.. كم تبلغ خسائر المغرب جراء الزلزال المدمر؟ (تقرير)

الشلال 11:51 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"وعسى أن تكرهوا شيئا".. ظهور شلالات مياه في منطقة زلزال المغرب الجبلية (فيديو)

5456 447 1:19 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 هزات أرضية تضرب المغرب خلال 35 ساعة

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-20 at 11.31.08 PM
11:39 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بعد فرنسا.. تجريم تغطية الوجه في سويسرا

WhatsApp Image 2023-09-20 at 11.04.53 PM
11:07 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مئات الطلاب بولاية أمريكية يتظاهرون ضد الشواذ

بولندا
10:20 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بولندا تستدعي سفير أوكرانيا بعد تصريحات زيلينسكي.. ماذا يحدث؟

download
9:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تعميم من التعليم الكويتية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين .. ما الأمر؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

Capture
5:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياض

2023-09-21_02-49-24
5:18 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

"فإنها من تقوى القلوب".. مسن معاق يذهب إلى الصلاة حبوا (فيديو)

حساب المواطن
5:16 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطن

أخبار السعودية
4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

حساب المواطن
4:04 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

للمسجلين في التأمينات.. تعرف على شرط حساب المواطن لصرف الدعم

مشروع سدايم
2:48 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بشرى سارة.. طرح مشروع سكني جديد بجدة