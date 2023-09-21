المغرب يرصد نحو 12 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

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أعلن الديوان الملكي المغربي، أنه قرر تخصص مبلغ 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

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12 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال



14 ألف دولار لأصحاب المساكن المنهارة



وفاة 2946 وإصابة 6125 شخصًا



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن الديوان، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط خصصت لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم "نحو 11.7 مليار دولار"، على مدى الخمس السنوات القادمة.وأضاف الديوان، أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.وكشف أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 14 ألف دولار لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام.كما تم تخصيص نحو 8 آلاف دولار، لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الزلزال أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.ومساء 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس، ومراكش وأغادير وتارودانت.