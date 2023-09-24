الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

عدد الضحايا 2946 وفاة و6125 إصابة

المغرب.. عودة تدريجية للحياة بمناطق الزلزال

زلزال المغرب 19
زلزال المغرب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تواصل السلطات المغربية، السبت، عمليات تأمين حاجيات المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال ووسط المملكة 8 سبتمبر الجاري، مع ازدياد تدريجي ملحوظ في عودة الحياة والدراسة في المناطق المنكوبة.اضافة اعلان

2946 وفاة جراء الزلزال

وفي 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
وبمدينة مراكش، قامت السلطات المغربية بتجهيز دور الطلبة التي استقبلت نحو 6000 تلميذ من البلدات والقرى المتضررة المجاورة.
وعادت أغلبية الخدمات بأبرز المناطق السياحية في المدينة، مثل ساحة جامع الفنا الشهيرة، والدروب المتفرعة عنها.

إصلاح البنية التحتية

ولا يزال السياح والزوار يتوافدون إلى المدينة، حيث تشهد بعض شوارعها إصلاحات في البنية التحية قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2023 المرتقبة في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وبمدينة تحناوت (على بعد 60 كلم من مراكش) تواصل السلطات عمليات تأمين الماء والمرافق الصحية لفائدة مخيمات المتضررين من الزلزال.
وتواصل الجمعيات عمليات إيصال المساعدات إلى بعض المناطق المتضررة، وذلك بموازاة عمل السلطات.

تبرعات لصالح المتضررين

وبلغت تبرعات المسهمين في الحساب البنكي المخصص للمتضررين من الزلزال نحو 9 مليارات درهم (900 مليون دولار)، حتى الجمعة.
وبعد الزلزال، أعلنت الحكومة فتح حساب ﺧﺎص لدى الخزينة و"بنك المغرب" بهدف تلقي المساهمات التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.

مساعدات حكومية

والجمعة، أعلنت الحكومة المغربية، عزمها صرف 2500 درهم (250 دولارًا) شهريًا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من سبتمبر الجاري ولمدة سنة.
ومن المنتظر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة "140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت كليًا، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيًا".
ووفق إحصاءات رسمية، وصل عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في المناطق المنكوبة، بينما عدد القرى التي تضررت 2930، أما المساكن المنهارة فبلغ عددها 59 ألفًا و675، منها 32 بالمئة تهدمت كلياً.

اقرأ أيضا

الفيضانات أوقعت ما لا يقل عن 3845 قتيلاً في ليبيا
5:13 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

فيضانات ليبيا.. ارتفاع أعداد الوفيات ونداء خاص لأهالي المفقودين

قوات روسية
2:49 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

توقعات بقيام "الناتو" بخطوة تصعيدية كبيرة ضد روسيا في أوكرانيا

إعصار دانيال- درنة
12:45 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

رقم صادم.. وفاة 94 من منتسبي الجيش الليبي خلال عمليات الإنقاذ

نهر المسيسبي
11:24 م السبت، 23 سبتمبر 2023

مدينة أمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب مياه مالحة لنهر المسيسبي

اقرأ أيضا

توقعات مثيرة للجدل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمّر خلال الساعات القادمة

عطل فني مفاجئ.. طائرة مصرية تهبط اضطراريًا في الدمام

رئيس قبرص يلتقي وزير الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزال المغرب 14 4:03 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

المغرب يخصص 12 مليار دولار للتعافي من الزلزال

زلزال المغرب 19 4:10 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

المغرب: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2946 قتيلاً

زلزال المغرب - قرى كاملة تحت الأنقاض 4:10 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تكلفة باهظة.. كم تبلغ خسائر المغرب جراء الزلزال المدمر؟ (تقرير)

زلزتال المغرب 9 6:15 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أشدها "هايتي" 2010.. أقوى الزلازل المدمرة التي هزت العالم في آخر 25 سنة

اقرأ أيضا

تظاهرات باريس
7:28 م السبت، 23 سبتمبر 2023

عنصرية وعنف.. تظاهرات حاشدة في باريس ضد الشرطة

آثار الفيضانات في ليبيا
7:03 م السبت، 23 سبتمبر 2023

فاجعة درنة .. العاصفة دانيال دمرت 11 جسرا و70 % من البنية التحتية

IMG-20230923-WA0006
5:22 م السبت، 23 سبتمبر 2023

انهيار أرضي في السويد يبتلع عدة طرق

بركان هاواي
4:21 م السبت، 23 سبتمبر 2023

الفلبين في انتظار كارثة.. توقعات بثوران بركان "تال" الأكثر نشاطا في العالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الرياض في 200 عام
5:46 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

الرياض في 200 عام.. هكذا وصفها الرحالة والمستكشفون (صور)

الفيضانات أوقعت ما لا يقل عن 3845 قتيلاً في ليبيا
5:13 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

فيضانات ليبيا.. ارتفاع أعداد الوفيات ونداء خاص لأهالي المفقودين

أمطار المملكة
4:50 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل للدفاع المدني من هطول الأمطار على معظم المناطق

آيفون 15
4:17 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بإمكانات هائلة.. تعرف على جميع أسعار "آيفون 15" في المملكة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
1:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في الأمم المتحدة

إعصار دانيال- درنة
12:45 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

رقم صادم.. وفاة 94 من منتسبي الجيش الليبي خلال عمليات الإنقاذ