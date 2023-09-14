المغرب: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2946 قتيلاً

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أعلن المغرب، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المملكة قبل أيام إلى 2946 قتيلاً، وفق تقديرات غير نهائية.





2946 حالة وفاة و5674 إصابة



دعم ضحايا الزلزال



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وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "في حصيلة محدثة حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674".وقالت الوزارة، "إنه تم دفن 2944 شخصًا، بنسبة دفن تتجاوز 99 بالمئة من مجموع الوفيات".ولم تتوقف المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت مئات الشاحنات والسيارات على المناطق المتضررة محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والفرش، وفق مراسل الأناضول.وأوضحت الوزارة، أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، كبرى مدن البلاد، ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.