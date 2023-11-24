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المؤتمر العربي للمياه: خارطة طريق للوصول لأمن مائي مستدام

المؤتمر العربي
المؤتمر العربي الخامس للمياه
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أكد المشاركون في المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي عقد بالتزامن مع الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي أقيم الرياض، أهمية الوصول إلى رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي.اضافة اعلان

شهد المؤتمر 9 جلسات حوارية

جاء ذلك خلال 9 جلسات حوارية شهدها المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة وزراء المياه والموارد المائية والري العرب، جنبًا إلى جنب مع وفود من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية الشريكة.
وأوضح المشاركون أنه استشعاراً من الدول العربية لظروف ندرة موارد المياه وتفاقم آثار التغير المناخي الذي يهدد الأمن المائي العربي والتي قد تؤدي إلى كوارث طبيعية متواترة.

اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة

ويحتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة ومتوسطة المدى وطويلة المدى لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وعقد المؤتمر العربي الخامس للمياه ليكون محفلاً وفرصة للشراكة بين نخبة من الخبراء المختصين في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة وكافة أصحاب المصلحة.

أولويات المنطقة العربية

ويناقش 9 محاور أساسية تناولت أولويات المنطقة العربية بناءً على مخرجات الدورة 15 والدورات السابقة للمجلس الوزاري العربي للمياه.
وبعد مناقشات من خلال جلسات المؤتمر خلص المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على استراتيجية الأمن العربي المائي (2030) وخطتها التنفيذية كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خصوصاً البند السادس.

الاستفادة من التجارب العربية الرائدة

وتعزيز بناء الأطر المؤسسية في قطاع المياه في المنطقة العربية، والاستفادة من التجارب العربية الرائدة وقصص النجاح في هذا المجال.
ودعم بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه بما يخدم تعزيز البنية التحتية لمشاريع إمداد المياه وإدارتها.

مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وثمن البيان الختامي للمؤتمر مبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بإنشاء المنظمة العالمية للمياه، آملين أن تسهم في تحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية.
والحث على الاستفادة من المبادرة بدعوة ولي العهد الدول العربية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاع الخاص من حيث التقنيات المتقدمة في شتى المجالات.

المساهمة في مواجهة شح المياه

وخفض تكاليف إنتاجها وتشغيلها وصيانتها، واستعداد المملكة لدعم هذه المبادرة من أجل المساهمة في مواجهة شح المياه في المنطقة العربية وتحقيق الأمن المائي المستدام.

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