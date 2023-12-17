الكويت.. وصول جثمان الأمير الراحل لمسجد بلال بن رباح ملفوفًا بعلم الكويت (فيديو)

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وصل منذ قليل جثمان سمو أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مسجد بلال بن رباح ملفوفًا بعلم الكويت.

وتوافد المعزون على جامع بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل. اضافة اعلان





مراسم الدفن تقتصر على أقرباء سموه فقط



كما أعلن الديوان الأميري، أن الصلاة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد (رحمه الله) في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق تقام اليوم الأحد الساعة 9 صباحًا مفتوحة للجميع، وتقتصر مراسم الدفن على أقرباء سموه فقط.





العزاء في ديوان أسرة آل صباح



وفاة أمير الكويت



خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت



وأكد الديوان الأميري، في بيان له اليوم، أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سوف يستقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.وفي وقت سابق، أعلن الديوان الأميري الكويتي أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد انتقل إلى جوار ربه.وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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