الكويت.. قرار جديد من القضاء بشأن طبيبة عربية انتحلت صفة مواطن كويتي

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أصدر القضاء الكويتي قرارًا جديدًا باستمرار حبس طبيبة عربية أسبوعين على ذمة قضية انتحال صفة مواطن كويتي ودخول الكويت.



تفاصيل مثيرة في قضية انتحال الصفة:



استخدام جواز سفر المرضى:



وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الراى الكويتية، اتهمت الطبيبة بسرقة جواز سفر المواطن، ومن ثم قامت بتغيير ملامح وجهها إلى ما يقارب ملامح وجه المواطن.وعند دخولها الكويت شك موظف الجوازات في لهجتها ونبرة صوتها بعد أن تحدث معها وتم ضبطها في مطار الكويت وهي قادمة من بلدها.ودلت تحريات ضابط المباحث أن الطبيبة تعمل باختصاص أمراض النساء وقامت بفتح عيادة لعلاج المدمنين من المخدرات واستطاعت الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أسر المرضى الذين يعالجون عندها.كما تمكنت من استخدام جوازات سفر بعض المرضى ممن يقاربونها في الشبه فيما كان جواز سفر المواطن الذي يعالج عندها الأكثر استخداما.وبينت المباحث ان الطبيبة المنتحلة لشخصية المواطن سافرت إلى عدة دول بالجواز الكويتي وتمكنت من الدخول للكويت مرة قبل ذلك.وضبطت أثناء المحاولة الثانية، وأحيلت إلى المباحث الجنائية التي أحالتها إلى النيابة العامة ووجهت لها تهمة دخول غير مشروع للبلاد واستخدام محررات رسمية والتزوير الإلكتروني.