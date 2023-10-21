الكويت تحذر مواطنيها في فرنسا وتُفعّل خط الطوارئ

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حذّرت سفارة الكويت لدى فرنسا مواطنيها من المشاركة في التظاهرات أو التجمعات العشوائية.



المشاركة في التظاهرات

وأهابت السفارة الكويتية بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وعدم الاقتراب من أي تظاهرات وتجمعات عشوائية ليست لها علاقة بهدف الوجود في الجمهورية الفرنسية سواء للسياحة أو للعلاج أو الدراسة وذلك حفاظاً على سلامتهم. اضافة اعلان





خط الطوارئ



انهيار أرضي بالكويت:



‏ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الضرورة على الهواتف التالية:خط الطوارئ:00336 70 67 38 34رقم السفارة:00331 47 23 54 25وعلى جانب آخر، ففي وقت سابق وثق مقطع فيديو تداولته بعض وسائل إعلامية كويتية مشهدا مروعا لانهيار أرضي في أحد شوارع الكويت.ويظهر الفيديو انهيارا عميقا في أحد الشوارع حيث تحول الشارع إلى حفر عميقة تحول المارة والمركبات من المرور.كما يظهر الفيديو أيضا وجود أحد رجال المرور حول الانهيار مع وضع سياج حول الحفرة التي بدت عميقة حيث ظهرت مياه الصرف أسفل الحفرة بشكل مخيف.