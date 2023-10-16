الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الكوليرا يضرب دولة عربية.. والمرضى يستأجرون الأسرّة لأجل العلاج

الكوليرا في اليمن
ارشيفية
أ أ
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وجد الناجون من الحرب أنفسهم ضحية لمرض فتاك وهو الكوليرا، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.
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الكوليرا في السودان:

وفي مدينة ود مدني مركز ولاية الجزيرة بوسط السُودان،كشفت مصادر طبية عن المئات من مصابي الكوليرا، بينهم ما لا يقل عن سبع حالات وفاة.

وأكّدت المصادر الطبية أن الوضع كارثي وعلى حافة الانهيار، وأنّ الكوارث الصحية وعلى رأسها وباء الكوليرا وحمى الضنك والملاريا أضحت تهدد ولاية الجزيرة.

 وتشهد ولاية الجزيرة أعداداً هائلة من النازحين الفارين من جحيم الحرب بالخرطوم، ولا تبعد ود مدني مركز ولاية الجزيرة سوى 181 كلم تقريباً بالاتّجاه الجنوبي للخرطوم.

كما تشهد المستشفيات حاليا اكتظاظاً غير مسبوق بالمرضى، وسط تراجع الخدمات الصحية وانقطاع المياه والكهرباء لساعات طويلة داخل المستشفيات.

وأفاد شهود عيان أن بعض المرضى يضطرون لاستئجار أسِرّة لوضعها بالممرات أو الفناء الخارجي لتلقي العلاج، بعد تكدُّس الغرف والعنابر بالمرضى بسبب الوباء.

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