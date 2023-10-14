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صحيفة تواصل الالكترونية

القوات الجوية تشارك نظيرتها المصرية في تقديم عرض جوي بالعاصمة الجديدة

القوات الجوية
القوات الجوية
أ أ
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قدمت القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، عرضاً جوياً مشتركاً مع فريق الاستعراض الجوي المصري "النجوم الفضية"، في حفل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بفريق الصقور السعودية.اضافة اعلان

فريق الصقور
ووصلت في وقت سابق طائرات فريق الصقور السعودية من نوع "هوك" بكامل طواقمها الجوية والفنية، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في حفل الافتتاح.

العاصمة الإدارية الجديدة
في وقت سابق من هذا العام، استعرض رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مدبولي -خلال اجتماع أسبوعي للحكومة المصرية، أهمية انتقال الجهات الـ14 الجاهزة في المرحلة الأولى، إلى مقراتها بالحي الحكومي، مستعرضا الوزارت والجهات الجاهزة للانتقال، وما سيتبعها من وزارات وجهات أخرى على التوالى.

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