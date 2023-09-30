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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد وقوع الفاجعة..

القمر الاصطناعي يرصد مفاجأة عن مياه البحر في ساحل درنة

مياه درنة
مياه درنة
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التقط القمر الاصطناعي توثق عودة مياه البحر بساحل مدينة درنة لحالته الطبيعية وهذا يبدو واضحا من خلال صورة هذه والتي التقطت الأربعاء  الماضي بواسطة soar earth.اضافة اعلان

فاجعة درنة:


وفي التطورات عقب الكارثة، تم فتح الطريق بعد الانتهاء من بناء الجسر المؤقت الرابط بين شرق درنة وغربها.
أيضا عاد بقدرة الله، وذلك بعد أن اختفى لمدة أسبوعين شلال درنة للجريان من جديد و بمسار مختلف.

صمود لوحة آية الكرسي في كارثة درنة:


كما كشف فاجعة درنة عدة مفارقات عجيبة، والتي وثقتها عدد من الصور ومقاطع الفيديو والتي تجلت فيها حكمة الله والتسليم لقدره.
ومن بين هذه المفارقات ما وثقه مقطع فيديو تداوله نشطاء ليبيون، بشأن ما أسفر عنه السيل والذي غمر منزلا ووصلت فيه المياه إلى ستة أمتار.

وأظهر مقطع الفيديو  قوة السيل الذي ضرب المنزل، حيث اقتلع بابا حديديا مثبت بطريقة متينة، فيما بقيت لوحة قرآنية لآية الكرسي صامدة في مدخل المنزل.

وعلق أحد النشطاء على هذه المفارقة الإيمانية بالقول :"  سبحان الله.. باب من حديد متينة التركيب انخلعت بالكامل.. وآية من آيات الله مركبة على خيط رفيق بقيت معلقة".

تفجر الأرض عيونا في درنة:



كما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على منصة "إكس" تفجر عيون في أرض وادي درنة الذي طالته الكارثة.

ويظهر الفيديو  جريان المياه بقوة في مساحات واسعة من أرض درنة، والتي تدل على قدرة الله وحده.

وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول :" تفجرت الأرض عيونا في درنة .. سبحان الله العظيم وبحمده".

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