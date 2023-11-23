القبض على مسؤول في إدارة أوباما بعد تصريحات معادية للإسلام (فيديو)

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أعلنت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سيلدوويتز، المسؤول السابق في مجلس
الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
مقاطع فيديو مليئة بالكراهية للإسلاموذلك بعد سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرته
يستخدم لغة مليئة بالكراهية ومعادية للإسلام ضد موظف يعمل داخل عربة طعام في نيويورك.
وقُبض على سيلدويتز (64 عامًا)، أمس الأربعاء، بتهم أولية تتعلق بجرائم الكراهية والمضايقة المشددة من الدرجة الثانية، والمطاردة التي تسبب الخوف، والمطاردة في العمل، وفقًا لشرطة نيويورك.
اعتراف سيلدوويتز بصحة الفيديوهاتوقبل الإعلان عن اعتقاله، أكد سيلدوويتز لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه هو الموجود في مقاطع
الفيديو، التي سجلها بائع من داخل عربة طعام في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.
ويبدو أن الفيديوهات سجلت على مدى أيام متعددة، وعندما سُئل عن تعليق إضافي على مقاطع الفيديو، قال سيلدوويتز: «سعيد بالحديث، عمّا غاب (اقتطع) من الفيديو وما قاله (البائع) قبل ذلك».
يسخر من الرجل ومن إقامته بأمريكاوظهر سيلدوويتز في مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت هذا الشهر، يسخر من
الإسلام، ويسخر من الرجل بشأن وضعه وإقامته بأمريكا.
🎥#فيديو | لحظة اعتقال مسؤول سابق في إدارة أوباما بعد تصريحات معادية للإسلام. (متداول)#عكاظ https://t.co/0AdUbWfwzs pic.twitter.com/lTV4mhJtgz— عكاظ (@OKAZ_online) November 23, 2023