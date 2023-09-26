القائمة السوداء للشركات الأمريكية تضم مؤسسات عربية ممنوعة من التصدير

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أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 5 شركات من روسيا، وشركات من دول عربية، وأكثر من 20 شركة من دول أخرى، إلى قائمتها السوداء؛ بزعم انتهاكها ضوابط التصدير. اضافة اعلان

جاء ذلك في بلاغ، نشر أمس الاثنين في السجل الفيدرالي للوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية.





فرض قيود على الصادرات من 28 مؤسسة عالمية





مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية





اتهام الشركات الروسية بالتآمر



وقررت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود على الصادرات على 28 مؤسسة من روسيا وألمانيا والصين والإمارات وسلطنة عمان وباكستان وفنلندا.وقال مكتب الصناعة والشؤون الأمنية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، إن هذه المؤسسات، حسب تقييم حكومة الولايات المتحدة، تتصرف بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.وتضمنت القائمة الشركات الروسية Device Consulting LLC وGrant Instrument LLC وSMT Software وStreloy وVSMPO-AVISMA.وأوضحت السلطات الأمريكية أنها فرضت قيودًا على الشركات الروسية بسبب «التآمر لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية»، بما في ذلك مساعدة الشركات الخاضعة للعقوبات.