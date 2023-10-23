الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الفيضانات تجتاح بريطانيا وإخلاء 500 منزلا

الأمطار والفيضانات في اليونان
أرشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار بابيت الذي ضرب بريطانيا وتسبب في إجلاء المئات من العائلات فيها.

مقاطعة نوتنجهام

اضافة اعلان

وطالبت السلطات المحلية في مقاطعة نوتنجهام بشمال بريطانيا، السكان بإخلاء أكثر من 500 منزل جراء فيضانات مياه نهرآيدل الذي بلغ مستويات خطيرة.

المناطق الشرقية 


 وكانت الفيضانات التي ضربت المناطق الشرقية من أسكتلندا على مدار اليومين الماضيين قد أدت إلى مصرع ثلاثة أشخاص، مما دعا السلطات إلى رفع مستوى التحذير إلى اللون الأحمر.

في وقت سابق، تحولت السماء فوق مدينة ثانيت، شرقي كينت ببريطانيا، إلى اللون الوردي، مما أصاب السكان بالصدمة والخوف، إزاء الظاهرة المخيفة.


نهاية العالم


وكتب أحد الأشخاص عبر الإنترنت: "اعتقدت أنها نهاية العالم، وكنت أبحث عن الفرسان الأربعة". 
لكن في الواقع هناك تفسير لهذا الأمر يتمحور حول مصنع كبير في المنطقة، اسمه "ثانيت إيرث"، متخصص في الزراعة والنباتات الصناعية. 
ويغطي المصنع مساحة رائعة تبلغ 90 فدانًا، ويقع على جزيرة ثانيت، حيث تظهر الشمس في منطقة جنوب شرقي بريطانيا أكثر من أي مكان آخر في البلاد.

سر تحول السماء إلى اللون الوردي


وفسر متحدث باسم المصنع سر تحول السماء إلى اللون الوردي، قائلاً: "باعتبارنا شركة محلية مسؤولة، فإننا نراقب باستمرار الطريقة التي تؤثر بها أعمالنا على المجتمع من حولنا وخلال ظروف جوية معينة سيكون هناك حتمًا بعض الضوء الذي ينعكس، خاصة عندما يكون هناك غطاء سحابي منخفض الكثافة فوق منطقة ثانيت".
وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار": "نحن نخفف من انعكاس الضوء قدر الإمكان من خلال نشر الستائر في بيوتنا الزجاجية بمجرد تشغيل الأضواء. نحن نقوم باستمرار بتقييم عملياتنا وتأثيرها على المجتمع"، 
وتابع: "كما أن مصابيح ليد الوردية التي نستخدمها هنا في ثانيت إيرث لها مستويات انبعاث أقل بكثير مقارنة بالأنواع الأخرى من الأضواء المتنامية".

اقرأ أيضا

زلزال 21
12:27 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب نيبال

أمريكا
11:36 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بعد الأرجنيتن.. أمريكا تأمر بإجلاء طواقم من سفارتها بدولة عربية

اقتحام الفندق
11:08 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

لن تصدق ما فعله غاضبون إسبان مع أحد أغنياء دولة الاحتلال (تفاصيل مثيرة)

Doc-P-465231-638335896439036267
8:37 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة تابعة للاحتلال

اقرأ أيضا

فيديو صادم لتخريب أكبر مصلى لأهل السنة بطهران ومنع صلاة الجمعة

اختراق 1000 موقع صهيوني وترك رسالة مرعبة لدولة الاحتلال

متجها نحو اليمن وعمان.. الإعصار "تيج" يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة

فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف العدوان ودخول المساعدات

سيول وعواصف.. شاهد ماذا فعل إعصار"تيج" بجزيرة سقطرى العمانية؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

بريطانيا 5:57 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

بعد أمريكا.. بريطانيا تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان بشكل عاجل

فيديو 5:26 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

فيديو يكشف المستور.. رئيس وزراء بريطانيا يظهر بين الأسلحة والذخائر على متن طائرة

WhatsApp Image 2023-10-11 at 12.52.30 AM 12:58 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تعليق رحلات الطيران في مطار لندن لوتن بسبب حريق هائل

Screenshot_2023-10-02-23-34-24-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 11:39 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

كرة نارية ضخمة تخترق السماء في بريطانيا

اقرأ أيضا

تشييع شهداء غزة
3:19 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

آخر التطورات.. ارتفاع ضحايا القصف المتواصل على غزة والضفة (تقرير)

اعصار تيج
1:23 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

سفارة المملكة بعمان تحذر المواطنين من هذ الخطر الكبير

دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح 5
5:46 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

وكالات أممية: المساعدات التي دخلت غزة منقذة لحياة المدنيين لكنها غير كافية

استقالة وزير العدل البلجيكي
4:42 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

استقالة وزير العدل البلجيكي بعد هجوم بروكسل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تطبيقات مجانية تضر هاتفك الذكي
3:54 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالأسماء.. تعرف على أهم التطبيقات المجانية التي تضر هاتفك الذكي

حساب المواطن
12:19 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

أمريكا
11:36 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بعد الأرجنيتن.. أمريكا تأمر بإجلاء طواقم من سفارتها بدولة عربية

وزارة التعليم
10:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

غدًا.. الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس وسط جازان

أمطار وسيول 3
9:57 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

المرور التأمين على المركبة
9:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود