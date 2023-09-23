الفلبين في انتظار كارثة.. توقعات بثوران بركان "تال" الأكثر نشاطا في العالم

أ أ



قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" إن الضباب الدخاني البركاني الكثيف الذي كان يغطي بركان"تال" في "باتانجاس" منذ أيام، اختفى صباح اليوم السبت، لكنه حذر من استمرار تهديد البركان. اضافة اعلان





تحسن الرؤية:



ثوران بركان كيلاويا



وفي مقابلة مع قناة "دوبول بي" التلفزيونية، أشار مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول إلى تحسن كبير في الرؤية حول البركان اليوم السبت، موضحًا أن الضباب الذي كان يغطي فوهته البركان تلاشى.وأضاف باكولكول، أن البركان سيكون مصدر تهديد متكرر، مؤكدًا أنه طالما ينفث ثاني أكسيد الكربون، فإن التهديد سيكون موجودا دائمًا.يذكر أن "تال" هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين، وكانت آخر مرة ثار فيها مارس 2022، وآخر ثوران كبير كان في يناير 2020، ما أسفر عن نزوح أكثر من 376 ألف شخص.في وقت سابق، وثق مقطع فيديو مشاهد مرعبة لثوران بركان كيلاويا في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية.وأظهر المقطع تدفق حمم بركانية من بركان "كيلاويا" في جزيرة "بيج آيلاند" في هاواي، ضمن ثورانه الثالث هذا العام بعدما كان ثار في يناير ويونيو الماضيين.وتفصيلا، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن بركان كيلاويا في جزيرة "بيغ آيلاند"، في أرخبيل هاواي، بدأ في الثوران بعد ظهر يوم أمس وإن التدفقات تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.وأظهرت لقطات كاميرات عبر الإنترنت شقوقا في قاعدة فوهة البركان التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على موقع إكس، تويتر سابقا، أن الثوران "لا يشكل تهديدا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية" على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها، وسبقت الثوران فترة من الزلازل القوية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.ويقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم.