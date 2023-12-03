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"الفاو" تطالب بالتحرك السريع للقضاء على الجراد الصحراوي

الجراد الصحراوي
الجراد الصحراوي
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طالبت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي ترأسها المملكة، باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة خطر الجراد الصحراوي.اضافة اعلان

الإجراءات المطلوبة لمكافحة الجراد

جاء ذلك، خلال الاجتماع التشاوري الطارئ رفيع المستوى للدول الأعضاء في الهيئة، الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، حيث ناقش حالة الجراد الصحراوي بالمنطقة، والإجراءات المطلوبة لمكافحته.
وتم عرض تقارير الدول الأعضاء حيال خطط مكافحة الجراد، والإجراءات الاستباقية المتخذة في إطار خطة الطوارئ الوطنية، إلى جانب خطط إدارة مخاطر الجراد وآليات التمويل المالي.

الإستعداد المبكر لمواجهة التطورات

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، المهندس أيمن الغامدي، أن عقد هذا الاجتماع في وقت مبكر يهدف إلى الاطلاع على مستجدات الجراد في المنطقة.
وتنبيه الدول الأعضاء كافة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد المبكر لمواجهة أي تطورات أخرى محتملة.

300 مليون دولار خسائر بسبب الجراد

وأكد أهمية التحرك السريع للقضاء على خطر الجراد الصحراوي في مهده، قبل أن يُشكل خطراً على الأمن الغذائي لدول المنطقة كافة.
مذكرا بالخسائر الكبيرة التي أحدثها قبل عامين وتكلفة حملات المكافحة والبالغة نحو 300 مليون دولار، وأكثر من 60 مليون دولار صرفتها الدول التي عانت من آثار الجراد الصحراوي.

المملكة الإمكانات لمنع انتشار الجراد

وأشار إلى أن المملكة، وانطلاقا من دورها الريادي في الهيئة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لآفة الجراد الصحراوي، ووفرت جميع الإمكانات لمنع انتشار هذه الآفة.

تحديات تواجه مكافحة الجراد الصحراوي

1ـ ضعف الإمكانات المتوافرة في بعض دول المنطقة.
2ـ التأخر في التدخل في الوقت المناسب.
3ـ تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة في فترة مبكرة.

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