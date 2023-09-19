الـ "يونيسيف" تُحذر: عشرات الآلاف من الأطفال السودانيين على حافة الموت

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حذرت منظمة اليونيسيف أن عشرات الآلاف من الأطفال السودانيين على حافة الموت قبل حلول نهاية العام الجاري، بسبب الهجمات على المدنيين ومرافق الرعاية الصحية والتغذوية . اضافة اعلان

وأوضحت أن 333 ألف طفل سيولد بين شهري أكتوبر وديسمبر القادم، وسيحتاجون هم وأمهاتهم إلى الرعاية الصحية.





نقص خطير في الإمدادات الطبية



وأضافت أن الناس في السودان إما محاصرون في مناطق الحرب أو نازحون، ومع النقص الخطير في الإمدادات الطبية لا يمكنهم الوصول إلي الرعاية .وبينت أن 55 ألف طفل يحتاج إلى علاج من أسوأ أشكال سوء التغذية فتكاً، ورغم ذلك فإن أقل من واحد من كل خمسين مركزاً لعلاج سوء التغذية في الخرطوم لا يزال يعمل، ومركزاً واحداً من كل عشرة مراكز في غرب دارفور .وأشارت إلى أن السودان أأصبح الآن أحد أخطر الأماكن لعمال الإغاثة في العالم، مع التجاهل الصارخ لحياة المدنيين.





سبعة ملايين طفل خارج المدارس



وأعربت عن قلقها تجاه تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة، وإغلاق المدارس في بلد يواجه واحدة من أكبر أزمات التعليم في العالم، مع وجود أكثر من سبعة ملايين طفل خارج المدارس، و 12 مليون طفل ينتظرون إعادة فتح المدارس.





دعوة لإغاثة عشرة ملايين طفل



ودعت إلى تمويل استجابتها في السودان للوصول بالمساعدات إلى عشرة ملايين طفل، مشيرة إلى أن فجوة التمويل تعني فقدان الأرواح.وأكدت أن العاملين في الخطوط الأمامية من الأطباء، الممرضات، المعلمين، الأخصائيين الاجتماعيين، لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر، في بلد بلغت نسبة التضخم فيه 200%.