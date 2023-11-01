"الصحة الفلسطينية" توثق استشهاد 8805 خلال العدوان المستمر على قطاع غزة

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وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8805 فلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم 26 على التوالي.



أطفال ونساء

وقالت في بيان, إن من بين الشهداء 3648 طفلاً و 2290 امرأة، بالإضافة إلى 2000 مفقود لازالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي نصفهم من الأطفال والنساء، لافتةً الانتباه إلى أن من بين ضحايا العدوان 2510 طلاب. اضافة اعلان

من جانبها وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير طائرات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة 52 مسجداً بشكل كلي و162 بشكل جزئي وتضرر أكثر من 200 ألف منزل بشكل جزئي منها 35 ألف منزل بشكل كلي، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية من شبكات كهرباء وصرف صحي.