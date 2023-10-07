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صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة قطع الكهرباء عن قطاع غزة

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الصحة الفلسطينية
أ أ
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حذّرت "الصحة الفلسطينية" من خطورة قرار الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.

التيار الكهربائي



ويغذي التيار الكهربائي، المستشفيات، التي تعاني عجزاً يصل إلى 80%، في التيار الكهربائي، مما يهدد حياة المرضى والجرحى للخطر.اضافة اعلان

استشهاد شاب فلسطيني



وأعلنت عن استشهاد شاب فلسطيني، مساء اليوم، متأثراً بجروحه التي أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة الخليل، بالضفة الغربية؛ ليرتفع عدد شهدائها إلى خمسة شهداء وعشرات الجرحى.

قطاع غزة 


 وفي قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمناطق متفرقة في القطاع، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى

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