الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة قطع الكهرباء عن قطاع غزة

التيار الكهربائي

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استشهاد شاب فلسطيني

قطاع غزة

وفي قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمناطق متفرقة في القطاع، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى

حذّرت "الصحة الفلسطينية" من خطورة قرار الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.ويغذي التيار الكهربائي، المستشفيات، التي تعاني عجزاً يصل إلى 80%، في التيار الكهربائي، مما يهدد حياة المرضى والجرحى للخطر.وأعلنت عن استشهاد شاب فلسطيني، مساء اليوم، متأثراً بجروحه التي أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة الخليل، بالضفة الغربية؛ ليرتفع عدد شهدائها إلى خمسة شهداء وعشرات الجرحى.