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الصحة العالمية: زلزال تركيا 2023 أحد أكبر الكوارث بالآونة الأخيرة

تركيا تسلم منازل جديدة للمتضررين من زلزال كهرمان مرعش
تركيا تسلم منازل جديدة للمتضررين من زلزال كهرمان مرعش
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قالت منظمة الصحة العالمية، إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 من فبراير 2023 كانت إحدى أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة في الآونة الأخيرة.اضافة اعلان
وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا بمناسبة ذكرى الزلازل التي ضربت 11 ولاية في تركيا في 6 من فبراير 2023، ومركزها ولاية قهرمان مرعش، وجزء من سوريا.

مقتل 50 ألف شخص في زلزال تركيا 2023

وجاء في البيان: "مر عام على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وأدى إلى مقتل 50 ألف شخص في تركيا و5 آلاف و900 شخص في سوريا".
ولفت إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص أصيبوا بجروح وأن آلاف المنازل، والمستشفيات والمباني العامة تضررت أو دمرت في الكارثة.
وأشار البيان إلى أنه في تركيا، قامت السلطات بتنسيق عدد كبير من عمليات الإجلاء الطبي، وأنشأت مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة لتقديم الرعاية للمصابين.
أما بالنسبة لسوريا، فقد تم التأكيد على أن الزلازل أثرت على المجتمعات المتضررة من الأزمة الناجمة عن الصراعات المستمرة في البلاد منذ 13 عاماً.
وأكد البيان أن منظمة الصحة العالمية دعمت المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا في المجال الصحي.

تركيا تسلم منازل جديدة للمتضررين من الزلزال

وكانت تركيا قد سلّمت السبت الماضي مفاتيح منازل اكتمل بناؤها حديثًا لآلاف ممن دمرت منازلهم بعد زلزال كهرمان مرعش المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد في فبراير 2023، وذلك بعد عام من أسوأ كارثة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم في هاتاي، الإقليم الأكثر تضررًا من الزلازل "اليوم، نسلم 7275 منزلاً في هاتاي.. سنسلم تدريجيًا 40 ألف منزل في جميع أنحاء المنطقة بمجرد الانتهاء من بنائها".
وأضاف أردوغان أنه سيتم تسليم نحو 75 ألف منزل خلال الشهرين المقبلين، مضيفًا أن الحكومة تعتزم تسليم 200 ألف منزل في المجمل هذا العام.
وأكد أردوغان أن الدراسات التي قامت بها الحكومة أظهرت أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساكن في منطقة الزلزال هو 390 ألفًا.
وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تسعى إلى استخدام الدمار الذي خلفه الزلزال وسيلة لضمان ترتيب المدن وجعلها ذات رؤية.
وفي السياق، قال وزير التطوير العمراني محمد أوز حسكي للصحفيين - الجمعة- إن نحو 680 ألف منزل دمر في منطقة الزلزال، مضيفًا أن 390 ألف أسرة مسجلة لاستلام منازل سيتم بناؤها هناك.

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