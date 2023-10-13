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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار

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الوضع الصحي في غزة
أ أ
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انضمت منظمة الصحة العالمية إلى الأمم المتحدة بمطالبت دولة الاحتلال أن تلغي أوامرها بإجلاء 1,1 مليون شخص يعيشون شمال غزة خلال الساعات الـ 24 القادمة ، داعية لوقف حد للأعمال القتالية والعنف في قطاع غزة.

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إجلاء المرضى والمصابين الضعفاء بات مستحيلًا

 وقال المتحدث طارق جاسارفيتش في مؤتمر صحفي في جنيف : إن وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت المنظمة أنه من المستحيل إجلاء المرضى والمصابين الضعفاء الموجودين في مستشفيات شمال غزة . وأن المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية البالغة 760 سريرًا ، بما في ذلك في المستشفيان الرئيسيان ، مستشفى الاندونيسي ومستشفى الشفاء ، وأن المستشفيات في جنوب غزة أيضا مكتظة بالمصابين.

النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار

 وأشار إلى أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار ، وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم وصول الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل كامل ، وهناك نقص في كميات الدم في بنوك الدم وفي أدوية الأمراض المزمنة والأمراض المعدية ، وتعمل 6 مستشفيات بشكل جزئي فقط ، بينما توقف مستشفى بيت حانون عن العمل بسبب الغارات الجوية التي ألحقت إضرارا به.

تواصل رصد وتوثيق الهجمات على المرافق الصحية

 وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تواصل رصد وتوثيق الهجمات على المرافق الصحية ، كما توثق الاحتياجات والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الصحية.
 وأطلقت المنظمة نداء عاجلًا بقيمة 23,1 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات 600 ألف شخص على مدى ثلاثة أشهر ، توجه لشراء أدوية علاج الصدمات والإصابات ورعاية الطوارئ والمستهلكات الطبية والمعدات واللوازم المختبرية التي تشتد الحاجة إليها، في ظل تعطل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في جميع أنحاء قطاع غزة.

1800 قتيل و 7 آلاف جريح في قطاع غزة

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات الفلسطينية أنها سجلت أكثر من 1800 قتيل و 7 آلاف جريح في قطاع غزة، مؤكدة أنه تم قصف أكثر من 11 مسجدا من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

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