الشرطة في دولة خليجية تطلب من المواطنين عدم الخروج من المنازل لهذا السبب

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طالبت الشرطة العمانية من المواطنين البقاء في منازلهم اليوم الجمعة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، في ظل الحالة الجوية المرتقبة.





البقاءَ في المنازل والالتزام بإجراءات السلامة



الابتعاد عن مجاري الأودية والتجمعات المائية



منخفض جوي تتأثر به سلطنة عمان



ذروة الحالة الجوية



وقالت الشرطة في نداء موجه إلى المواطنين: نظرًا للحالةِ الجويةِ المرتقبة، فإننا نرجو منكم البقاءَ في منازلكم والالتزام بإجراءات السلامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".وأضافت: "ونلتمس منكم اتباع التوجيهات والإرشادات الصادرة من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ومتابعة آخر التحديثات والمستجدات التي تنشرها الجهات الرسمية بسلطنة عمان".كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري الأودية، والتجمعات المائية، وتجنب الوقوف عند الأبواب والنوافذ الزجاجية، وعدم ترك الأطفالك خارج المنزل أثناء الحالات الجوية.وفقًا لخرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعدّدة بهيئة الطيران المدني، تستمر أجواء سلطنة عُمان في التـأثر بأخدود من منخفض جوي، حيث ستتأثر محافظتا جنوب الشرقية والوسطى اليوم بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة من 20 إلى 50 مليمترًا مع أمطار متفرقة على جبال الحجر.وقال جيفر بن حمد البوسعيدي اختصاصي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني لوكالة الأنباء العُمانية: أمطار رعدية تتراوح بين 30 و 60 مليمترًا مصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح هابطة نشطة تبدأ من ظهر اليوم على جبال الحجر وعلى محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة والظاهرة، لتشمل بعد ذلك محافظات جنوب الباطنة والداخلية ومسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية مع تصاعد الغبار والأتربة بالمناطق الصحراوية في محافظتي الوسطى وظفار.وأوضّح أنّ ذروة الحالة الجوية ستبدأ بعد منتصف ليل الجمعة وصباح السبت، وتستمر غزارة الأمطار الرعدية حتى مساء اليوم نفسه وتتراوح كمياتها بين 30 و150 مليمترًا مع جريان جارف للأودية، وتكون مصحوبة بتساقط كثيف لحبّات البرد وهبوب رياح هابطة نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين 25 و50 عقدة تؤدي إلى سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء وتطاير المواد والأجسام غير الثابتة، وتؤثر على محافظات مسندم والظاهرة والبريمي وشمال الباطنة.وأفاد بأنّ محافظات جنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية ستشهد أمطارًا متفاوتة الغزارة تكون رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح هابطة نشطة تتراوح كمياتها بين 30 و80 مليمترًا، مع أمطار متفرقة على محافظتي الوسطى وظفار، مع احتمال استمرارها بشكل متفرق يوم الأحد على عموم سلطنة عُمان تتراوح بين 20 و 50 مليمترًا.