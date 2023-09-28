السيطرة على حريق ضخم جراء انفجار قرب مطار العاصمة الأوزبكستانية

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أعلنت السلطات الأوزبكستانية،
عن السيطرة على حريق شب في مستودع للجمارك قرب مطار العاصمة طشقند.
إصابات في حريق ناتج
عن انفجاروفي
بيان لها، كشف وزارة الصحّة أنّ حريقًا اندلع في المستودع وتسبّب بوقوع جرحى، تم نقلهم
إلى المستشفى.
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BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2023
A major explosion just happened at the airport in Tashkent, Uzbekistan.
The shockwave was felt more than 30 km away pic.twitter.com/2hTpqVNNPi
وحسب السلطات، فإن انفجارًا قويًا وقع قرب مطار طشقند، نتج عنه حريق ضخم أسفر عن جرحى لم تحدّد عددهم في الحال.
انفجار مستودع للجمارك قرب مطار طشقندونقلت
وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان قولهم إنّ الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار
طشقند.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مقاطع فيديو كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء العاصمة الأوزبكية وتحول الليل إلى نهار.