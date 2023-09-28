السيطرة على حريق ضخم جراء انفجار قرب مطار العاصمة الأوزبكستانية

أ أ

أعلنت السلطات الأوزبكستانية، عن السيطرة على حريق شب في مستودع للجمارك قرب مطار العاصمة طشقند.





إصابات في حريق ناتج عن انفجار اضافة اعلان







A major explosion just happened at the airport in Tashkent, Uzbekistan.



The shockwave was felt more than 30 km away BREAKING:A major explosion just happened at the airport in Tashkent, Uzbekistan.The shockwave was felt more than 30 km away pic.twitter.com/2hTpqVNNPi September 27, 2023

انفجار مستودع للجمارك قرب مطار طشقند



وفي بيان لها، كشف وزارة الصحّة أنّ حريقًا اندلع في المستودع وتسبّب بوقوع جرحى، تم نقلهم إلى المستشفى.وحسب السلطات، فإن انفجارًا قويًا وقع قرب مطار طشقند، نتج عنه حريق ضخم أسفر عن جرحى لم تحدّد عددهم في الحال.ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان قولهم إنّ الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند.وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مقاطع فيديو كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء العاصمة الأوزبكية وتحول الليل إلى نهار.