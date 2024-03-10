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السيارات تسبح في فيضانات اجتاحت شوارع مدينة خليجية

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دبي
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشاهد لاجتياح الفيضانات  شوارع دبي بعدما غمرتها المياه إثر هطول الأمطار الغزيرة.اضافة اعلان

مياه تشبه الفيضانات بشوارع دبي:


ويظهر مقطع الفيديو المتداول،  الشوارع وهي تفيض بالمياه التي غمرت المركبات ووصلت لسقف بعضها، في أجواء ملبدة بالغيوم.
وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أعلن تقييمه للحالة الجوية المتوقعة على الدولة أثناء تأثرها بامتداد منخفض جوي حتى غد الأحد 10 مارس 2024.
 وأوضح أن دولة الإمارات تتأثر من مساء يوم الجمعة إلى ظهر يوم غد الأحد حيث تكون ذروة الحالة من بعد منتصف ليل الجمعة إلى منتصف ليل السبت.
 فيما تتركز الحالة الجوية من صباح الأحد على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتقل حالة عدم الاستقرار تدريجيا مع انحصارها على المناطق الشرقية من مساء وليل الغد.

أثاث المنزل يسبح في المياه:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو مشاهد مماثلة وقعت في الأردن، والتي وثقت لحظة جريان السيول وتدفق المياه بغزارة في محافظة معان  بالأردن، حتى أنها حملت أثاث المنازل في طريقها.
وأظهر الفيديو حينها أن أثاث أحد المنازل كان يسبح في المياه بشكل غريب، ما يشير إلى قوة المياه وقدرتها على حمل الأثاث الخشبي بسهولة. 


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