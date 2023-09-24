السودان.. البرهان يعلن لأول مرة استعداده للجلوس والحوار مع حميدتي

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لأول مرة بعد مرور 5 أشهر على الاشتباكات الدامية في السودان، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع، محمد ‏حمدان دقلو حميدتي. اضافة اعلان

وفي تصريحات له، أكد البرهان أنه سيجلس مع حميدتي من حيث المبدأ، في حال التزام الأخير بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت في مدينة جدة، مايو الماضي.





اشتداد القتال في العاصمة الخرطوم



اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق



وأوضح أنه اضطر إلى نقل مقر قيادته إلى بورتسودان، لأن القتال في العاصمة السودانية الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.يأتي هذا بالتزامن مع تأكيدات قائد قوات الدعم السريع في السودان، في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.وحسب "سبوتنيك"، فقد دعا حميدتي إلى تأسيس جيش سوداني جديد لبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي.ومنذ 15 إبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان.وبعدما اتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به، يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.