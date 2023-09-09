السكان يهرعون للشوارع.. زلزال يضرب الرباط ومناطق بالمغرب (فيديوهات)

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أفاد مركز الزلازل والأعاصير الأورومتوسطي، في بلاغ عاجل له منذ قليل، بأن زلزالاً بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب. اضافة اعلان

وقال البلاغ: "زلزال بقوة 7 درجات على عمق عشرة كيلومترات شعر به سكان المغرب"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.





الزلزال وقع على عمق 10 كليومترات



وأضاف ان مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وقد شعر عدد من سكان المدن المغربية بهزات أرضية خفيفة.



pic.twitter.com/bzXZYE5xjZ انهيار عدد من المباني العتيقة في المغرب جراء الزلزال. September 8, 2023

وتؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء في الرباط، أنه سجل صباح اليوم، هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر بإقليم الحوز.

الهزة الأرضية كانت على عمق 8 كيلومترات



وأوضح معهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة من مساء أمس الجمعة.ولفت المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 8 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالًا، وخط الطول 8.413 درجة غربًا.



أكثر دولة معرضة للزلزال





اليابان وكثافة زلزالية عالية



وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.