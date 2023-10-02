الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

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ثعبان
أ أ
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تفاجأت امرأة بريطانية بوجود أفعى عملاقة يبلغ طولها 1.5 متر داخل مطبخ منزل تعمل فيه.

الأفاعي الهاربة:

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هذه الحادثة التي وقعت في لندن تأتي في وقت يزداد فيه عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا.

وكانت الأفعى تجلس ملتفة حول ذاتها في مطبخ المنزل بمنطقة توتنغ بجنوب العاصمة البريطانية.

واتصلت المرأة بمؤسسة تعنى بالحيوانات فورا من أجل التعامل مع الأفعى وإخراجها من المنزل. ووقعت الحادثة في 13 سبتمبر.

وقال مسؤول في منظمة "RSPCA" إن الأفعى كانت ملتفة فوق سخان المطبخ، لافتا إلى أن السبب في ذلك لأنه الجزء الأكثر دفئا في المنزل، حيث تحتاج إلى مصادر حرارة خارجية لتنظيم حرارة جسمها.

فجوة في الجدار:


وتعتقد المربية أن الأفعى تسللت إلى المنزل عبر فجوة في الجدار المؤدي إلى الحديقة.

أما المؤسسة المعنية بالحيوانات فتعتقد أن الأفعى إما هاربة من مالكها وإما تركت في مكان قريب.

ووضعت المؤسسة ملصقات في المنطقة بشأن العثور على حيوان، سعيا لمعرفة صاحبه، لكن لم يتصل أحد.

ظاهرة واسعة


وقالت إن هذا الأمر الذي حدث في لندن ليس استثنائيا.

وكثير من الأفاعي التي يطلب من هذه المؤسسة التعامل معها أليفة هربت من منازل ومنشآت أصحابها.

لكن مجرد وجود مثل هذه الحيوانات داخل المنازل يثير الرعب.

وارتفع عدد الأفاعي التي يحتفظ بها البريطانيون في منازلهم من 500 ألف إلى 700 ألف خلال 12 شهرا فقط.

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