الرئيس الفلسطيني يطالب بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتدخل دولي عاجل، لوقف العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي تجاه الشعب المحتل. اضافة اعلان





ضرورة توفير الإغاثة الفورية للفلسطينيين





الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية



كما طالب بضرورة توفير الإغاثة الفورية للفلسطينيين، الذين يتعرضون لويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.وحمّل الرئيس الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قراره بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة.موجهاً الحكومة الفلسطينية بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.