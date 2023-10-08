الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الرئيس الفلسطيني يطالب بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ابو مازن
الرئيس الفلسطيني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتدخل دولي عاجل، لوقف العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي تجاه الشعب المحتل.اضافة اعلان


ضرورة توفير الإغاثة الفورية للفلسطينيين

كما طالب بضرورة توفير الإغاثة الفورية للفلسطينيين، الذين يتعرضون لويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.


الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية

 وحمّل الرئيس الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قراره بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة.
موجهاً الحكومة الفلسطينية بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

اقرأ أيضا

بق الفراش رويترز
2:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

مع استمرار زحفه.. بقّ الفراش يصيب الفرنسيين بالذعر وإجهاد ما بعد الصدمة

907978
11:42 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

إصابة 9240.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل أفغانستان لـ 2053 قتيلًا

فلسطين إسرائيل
9:54 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 256 شهيدًا

استشهاد شاب فلسطيني
6:57 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غربي نابلس

اقرأ أيضا

ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة زلازل أفغانستان إلى 320 قتيلاً

الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة قطع الكهرباء عن قطاع غزة

الكويت تعلق على تطورات الأحداث في قطاع غزة: نتيجة لاعتداءات الاحتلال السافرة

طوفان جليدي يقتل 47 شخصًا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 120 شخصاً وألف مصاب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قصف برج غزة 7:40 م السبت، 07 أكتوبر 2023

طائرات الاحتلال تقصف عدة بنايات سكنية في قطاع غزة

اقرأ أيضا

الحوثيين
7:44 م السبت، 07 أكتوبر 2023

تصفيات جسدية وحرب خفية.. الانقسامات تضرب مليشيا الحوثي

قصف برج غزة
7:40 م السبت، 07 أكتوبر 2023

طائرات الاحتلال تقصف عدة بنايات سكنية في قطاع غزة

زلزال
7:34 م السبت، 07 أكتوبر 2023

زلزال عنيف بقوة 5.7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
4:40 م السبت، 07 أكتوبر 2023

رابطة العالم الإسلامي تحذر من التصعيد في فلسطين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

حساب المواطن
2:47 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟

الملك سلمان خادم الحرمين
2:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

أخبار السعودية
2:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

حساب المواطن
1:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات

شركة توشيبا
12:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)