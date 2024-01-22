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الرئيس الجزائري يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود

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جانب من الاستقبال
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استقبل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.اضافة اعلان

تحيات خادم الحرمين وولي العهد

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما - حفظهما الله - لجمهورية الجزائر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.
فيما حضره من الجانب الجزائري معالي مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.

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