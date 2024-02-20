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الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها

وزارة الخارجية
الخارجية
أ أ
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أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة، جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.اضافة اعلان

وقف إطلاق النار في قطاع غزة:


 وأكدت الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
 وتحذّر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

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