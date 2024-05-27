الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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الجيش المصري يعلن استشهاد أحد عناصره في تبادل إطلاق نار مع قوات الاحتلال على الحدود

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ارشيفية
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علق الجيش المصري منذ قليل على حادث الاشتباك الذي وقع على الحدود مع قوات إسرائيلية ند معبر رفح.

استشهاد جندي:

صرح المتحدث العسكرى المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح.اضافة اعلان
وأقر المتحدث العسكري المصري أن الاشتباك أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

الخارجية تدين:

وفي وقت سابق،  أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.
 وأكدت المملكة رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وأهابت بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

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