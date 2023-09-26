الجيش الليبي: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في درنة إلى 4029 قتيلاً

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد
المسماري، عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية
في وقت سابق هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.
4029 قتيلاً في درنةونشر المسماري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي،
آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة، حتى يوم 24 سبتمبر الجاري،
وبلغ عدد القتلى فيها 4029 قتيلاً.
87 جثمانًا لضحايا مصريين وأضاف
المسماري أن هناك "87 جثمانًا لمصريي الجنسية، لا تشملهم الإحصائية تم
تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم ببلدهم"، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
اختفاء أحياء بأكملهاواجتاح الإعصار دانيال، بسرعة بلغت 180 كيلومترًا في
الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى
إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة
درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف
نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وتشير التقارير الدولية وعدد من شهود العيان الذين تحدثوا مع مراسل وكالة "سبوتنيك" إلى أن مدينة درنة والمناطق المتضررة شرقي ليبيا بها قرى بأكملها محيت من الخريطة، مثل قريبة المخيلي الواقعة بين طبرق وبنغازي.