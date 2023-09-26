الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الجيش الليبي: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في درنة إلى 4029 قتيلاً

عدد ضحايا فيضانات درنة
ارتفاع عدد ضحايا السيول في درنة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية في وقت سابق هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.اضافة اعلان

4029 قتيلاً في درنة

ونشر المسماري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة، حتى يوم 24 سبتمبر الجاري، وبلغ عدد القتلى فيها 4029 قتيلاً.

87 جثمانًا لضحايا مصريين

 وأضاف المسماري أن هناك "87 جثمانًا لمصريي الجنسية، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم ببلدهم"، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

اختفاء أحياء بأكملها

واجتاح الإعصار دانيال، بسرعة بلغت 180 كيلومترًا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وتشير التقارير الدولية وعدد من شهود العيان الذين تحدثوا مع مراسل وكالة "سبوتنيك" إلى أن مدينة درنة والمناطق المتضررة شرقي ليبيا بها قرى بأكملها محيت من الخريطة، مثل قريبة المخيلي الواقعة بين طبرق وبنغازي.

انخفاض عدد المباني

إضافة إلى درنة التي دمرت بها أحياء بالكامل ومحيت من على وجه الأرض وانخفض عدد مبانيها من 4355 قبل الفيضانات إلى 3528، ناهيك عن عدد المفقودين وضحايا التي جرفتهم السيول والفيضانات إلى قاع البحر.

اقرأ أيضا

الفيضانات في درنة
5:26 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

11 بلدًا شهدت فيضانات وأعاصير وزلازل شديدة في 12 يومًا (تقرير)

الانتخابات الرئاسية في مصر
4:39 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مصر.. تفاصيل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

جو بايدن
4:11 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بايدن يعلن اعتراف الولايات المتحدة بدولتين في المحيط الهادئ

WhatsApp Image 2023-09-26 at 2.32.03 AM
2:43 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

ميليشيا الحوثي تعتدي على يمنيين أثناء احتفالهم بيوم الثورة

اقرأ أيضا

صواريخ أمريكية بعيدة المدى .. هل تنقل أوكرانيا الحرب إلى العمق الروسي؟

فضيحة تهز إسبانيا.. قس يُخدر نساء ويعتدي عليهن

انفجار بأكبر مصافي النفط في إيران

أغرب مشهد في كارثة درنة.. صحراء قاحلة تتحول إلى بحيرة مائية بسبب العاصفة دانيال

الكويت.. هاكر يعرض بيانات وزارة المالية للبيع مقابل 400 ألف دولار

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

صورة من المأساة في مدينة درنة 5:40 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منظمة إغاثية: كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال

إعصار دانيال في ليبيا 8 10:01 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

فاجعة درنة.. 11300 قتيل و20 ألف مفقود (تقرير)

إعصار دانيال في ليبيا 7 6:41 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قصة مفجعة.. "يا بوي سامحني" آخر كلام شاب ليبي قضى في الإعصار (تقرير)

صورة من المأساة في مدينة درنة 3:37 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

الفيضانات دمّرت ثلث مدينة درنة.. وأرقام غير مسبوقة لحصيلة القتلى (فيديو)

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-25 at 6.48.55 PM
6:53 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الدعم السريع تقصف مقرا لقيادة الجيش السوداني

Screenshot_2023-09-25-17-21-27-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
5:28 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

بعد تكرار واقعة المصحف .. احتراق مسجد بالكامل في السويد

اعمدة
5:18 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مشهد مرعب.. عاصفة تقتلع أعمدة الكهرباء بدولة خليجية

عملية ستورم
3:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

بالفيديو.. دبي تكشف تفاصيل أكبر عملية تهريب كبتاجون بالعالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
6:20 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

دراسة: العمل بلا مقابل مُجزٍ يسبب أمراض القلب

عدد ضحايا فيضانات درنة
5:49 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الجيش الليبي: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في درنة إلى 4029 قتيلاً

الفيضانات في درنة
5:26 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

11 بلدًا شهدت فيضانات وأعاصير وزلازل شديدة في 12 يومًا (تقرير)

الانتخابات الرئاسية في مصر
4:39 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مصر.. تفاصيل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

هاتف آيفون 15 برو ماكس
3:58 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

معركة البطارية.. جالاكسي إس 23 ألترا أم آيفون 15 برو ماكس؟ (فيديو)

فيديو
2:00 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

لحظة استقبال مفقود جازان بعد العثور عليه