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الجفاف يضرب دولة عربية للسنة السادسة على التوالي (تفاصيل صادمة)

الجفاف
الجفاف
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تتعرض المغرب لموجة من الجفاف للسنة السنة السادسة على التوالي، والتي تسببت في أزمة مياه كبيرة بالبلاد طيلة السنوات الماضية.

خطة المغرب لمقاومة الجفاف:اضافة اعلان
يأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه  المملكة لإنشاء سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بنهاية 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا.

بينما تتوافر حاليا 12 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنويا، وفق معطيات رسمية.

الجفاف بالمغرب:
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المغرب يتجه نحو سنة جافة هي السادسة على التوالي بسبب تراجع كبير في كمية التساقطات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونقلت عن وزير التجهيز والماء نزار بركة الخميس قوله : "دخلنا مرحلة دقيقة بعد خمس سنوات متتالية من جفاف لم تعشه بلادنا من قبل".

وأضاف "أظهرت الثلاثة أشهر الأولى (للموسم الزراعي) أننا نتجه إلى سنة جفاف أخرى لا قدر الله"، موضحا أن معدل الأمطار خلال هذه الأشهر تراجع 67 في المئة مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة عادية.

وتفاقم الإجهاد المائي في المغرب بارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة تبخر المياه في السدود. 

فيما تتوقع وزارة الزراعة ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية بحلول العام 2050.

ويعد الجفاف مشكلة كبيرة في المملكة نظرا إلى تأثيره المباشر على القطاع الزراعي الذي يشغّل نحو ثلث السكان في سن العمل ويمثل نحو 14 في المئة من الصادرات. 

وقد ساهم في ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الزراعية.

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