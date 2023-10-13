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صحيفة تواصل الالكترونية

الثالث في شهر.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

زلزال الفلبين
زلزال الفلبين
أ أ
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر الفلبين، صباح اليوم الجمعة، مما أدى لاهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، في حين حذرت السلطات السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية.اضافة اعلان

لا إصابات في زلزال الفلبين

 وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا في الساعة 8,24 صباحاً (00,24 ت غ)، وهرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفاً من انهيار مبانيهم.
 وقال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بمدينة كالاكا رافائيل كويفاس: "حتى الآن كلّ شيء على ما يرام، لم تقع إصابات".

زلازل سابقة

والأسبوع الماضي ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، شمال الفلبين، وفق ما أعلنت السلطات.
ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاجايان.
الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة حوالي الساعة (03:35 ت.ج).
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.
كما شهدت الفلبين في 12 من سبتمبر الماضي، زلزالًا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط.
وجاء في بيان صدر عن المركز أن الزلزال وقع في الساعة 11:03 بالتوقيت العالمي على بعد حوالي 137 كيلومترًا شمال شرقي مدينة لاواج.
وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترًا.
ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

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