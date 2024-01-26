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"التعاون الخليجي": قرار محكمة العدل الدولية يؤكد الجرائم الوحشية للاحتلال في غزة

غزة - فلسطين
غزة
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد الاحتلال يؤكد جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.اضافة اعلان

 قرار محكمة العدل الدولية


جاء ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي أتى بأغلبية ساحقة، اليوم، ضد إسرائيل بناءً على الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد انتهاكات إسرائيل في حربها على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأشاد معاليه بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي الذي صدر اليوم، كما نوّه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة.
وقال: إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقًا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة.

الإبادة الجماعية في غزة
وثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويتابعها.
وشدد معاليه على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير جميع المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوقت ذاته عن الالتزام والتأكيد بدعم دول المجلس، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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