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التعاون الخليجي: تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال الصهيوني

غزة - فلسطين
غزة
أ أ
قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي : إن التصريحات الخطيرة لوزير في حكومة الاحتلال بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، هي دعوة للإبادة الجماعية تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الخطيرة والمستمرة على قطاع غزة واستهتاره بأرواح الأبرياء.اضافة اعلان

محاسبة حكومة الاحتلال

وطالب الأمين العام، محاسبة حكومة الاحتلال على هذا التهديد المتهور، معرباً عن إدانته الشديدة لهذه التصريحات والتصرفات غير المتزنة، التي من شأنها تعميق الأزمة الحالية في قطاع غزة، وتؤكد نية الاحتلال الاستمرار في هذا الهجوم المخالف لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وزير متطرف

وكان وزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو دعا اليوم الأحد، إلى إلقاء قنبلة ذرية على غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل الأسرى الموجودين في القطاع.

وينتمي إلياهو إلى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويتبنى أفكارًا متطرفة قوبلت بانتقادات واسعة.

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