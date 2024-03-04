التعاون الإسلامي: جرائم الاحتلال تستوجب التحرك الدولي

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انطلقت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة اليوم، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي.





"مجزرة الطحين":



تحرك دولي ضد الاحتلال:



وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير بكر ذياب، إلى المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وأودت بحياة المئات من الشهداء والجرحى أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية نهاية فبراير الماضي.وأكد أن هذه المجزرة شكلت نموذجًا وشاهدًا على جرائم الحرب التي يمارسها جيش الاحتلال الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود القانونية خصوصًا لدى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، بصفتها أداة مشروعة وفعالة لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.وتابع أن مضي قوة الاحتلال، في تنفيذ الجرائم والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكًا أكثر فاعلية وأعمق تأثيرًا على الساحة الدولية.ويأتي هذا بهدف مواجهة هذا العدوان الغاشم بكل الوسائل المشروعة والممكنة، بما في ذلك الجهود السياسية والقانونية والإعلامية، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة التي انعقدت في 11 نوفمبر 2023 في الرياض بالمملكة العربية السعودية".وسيرفع الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين مشروع قرار الاجتماع إلى الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي لاعتماده في مقر المنظمة يوم غد الثلاثاء 5 مارس 2024.