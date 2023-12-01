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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة استئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

غزة
قصف غزة
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دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يجسد جريمة حرب متواصلة تستحق المساءلة والعقاب.اضافة اعلان

سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى

 وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار، يضع حدا لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية

 وشددت المنظمة، في الوقت ذاته، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، وضمان احترام إسرائيل، قوة الإحتلال، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون.

مفوض حقوق الإنسان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن استئناف الأعمال العسكرية في غزة يعد أمراً كارثياً ، داعية جميع الأطراف والدول ذات التأثير إلى مضاعفة الجهود لضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان.

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