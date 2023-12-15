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اقتحمت مسجدًا في جنين ودنسته

"التعاون الإسلامي" تدين المجزرة البشعة لقوات الاحتلال في "جنين"

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد
منظمة التعاون الإسلامي
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها.اضافة اعلان

استشهاد 12 فلسطينيًا


وأسفرت تلك المجزرة أمس عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين، عادةً ذلك في سياق الحرب المفتوحة والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل - قوة الاحتلال - ضد الشعب الفلسطيني.
 

اقتحام مسجد وتدنيسه


كما أدانت المنظمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، عادةً ذلك امتداداً للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
 وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - بوقف عدوانها العسكري الغاشم تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومساءلتها ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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