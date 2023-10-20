"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الاحتلال للمدنيين داخل كنيسة في قطاع غزة

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة.

ونددت منظمة التعاون الاسلامي بسقوط عددٍ من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال؟ اضافة اعلان





مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل





مخاطر استمرار الكارثة الإنسانية





سياسة التجويع والحرمان من أساسيات الحياة





استهداف كنيسه الروم في حي الزيتون





إصابة هدف قريب من الكنيسة



وجددت المنظمة، مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.وحذرت المنظمة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة.كما حذرت من سياسة التجويع والحرمان من المياه والدواء، والغذاء، والكهرباء، والوقود، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.واعتبرت المنظمة هذه التصرفات والتجاوزات ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.وكان قصفا إسرائيليا استهدف موقعا بالقرب من كنيسة في حي الزيتون جنوبي غزة، مما أدى لتدمير جزء من المبنى ومقتل 8 أشخاص وسقوط عدد من الإصابات.وقال حارس كنيسة الروم الأرثوذوكس: "أكثر من 400 فلسطيني من المسلمين والمسيحيين كانوا يحتمون في كنيسة الروم الأرثوذوكس ثم قصفتها القوات الإسرائيلية.وتسببت الغارة بوقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في حرم كنيسة الروم الارثوذكس في مدينة غزة، فيما أفاد شهود أن الضربة أصابت على ما يبدو هدفا قريبا من الكنيسة.