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ترفض خطط التهجير القسري والتطهير العرقي

"التعاون الإسلامي" تجدد التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

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منظمة التعاون الإسلامي
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جددت منظمة التعاون الإسلامي، رفضها المطلق لخطط قوة الاحتلال، الرامية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
وأكدت أن أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وبما فيها مدينة القدس المحتلة، تشكل وحدة جغرافية واحدة، وأن الإقدام على هذا العمل الشنيع ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة برمتها.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمنظمة إبراهيم حسين طه، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, حذّر فيها من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، ولا سيما على المسجد الأقصى المبارك.

مجدداً التأكيد على مكانة مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة فيها، ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
 وأكدت المنظمة موقفها، في هذا الصدد، في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في مدينة الرياض في الـ 11 من نوفمبر 2023 بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة العدوان على الشعب الفلسطيني، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل

وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
 وتؤكد أن غياب العدالة والشرعية الدولية وازدواجية المعايير قد شجع إسرائيل، قوة الاحتلال، على مواصلة جرائمها ومكنتها من الإفلات من العقاب، وأسهم في إطالة أمد هذا النزاع الذي يقوض الأمن والسلم الدوليين.
 ودعت إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حالياً.

إطلاق مسار سياسي برعاية دولية

 وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي، على دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتجدد دعوتها للأطراف الدولية الفاعلة من أجل تعزيز الجهود المشتركة لإطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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